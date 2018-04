Dunga e Gilmar Rinaldi visitam treino da seleção sub-20

Depois de se apresentar na última segunda-feira em Atibaia, no interior de São Paulo, a seleção brasileira sub-20 começou nesta terça os treinos visando o Mundial da categoria, que acontecerá entre 30 de maio e 20 de junho na Nova Zelândia. E logo neste primeiro dia de atividades no campo, os atletas receberam duas visitas ilustres.

Como parte do novo plano de integração das categorias, o técnico do Brasil, Dunga, e o coordenador de seleções, Gilmar Rinaldi, estiveram no gramado e conversaram com os jogadores. "Mais do que querer estar na seleção, vocês precisam querer ganhar pela seleção, pelo Brasil", disse o treinador em uma rápida mensagem de boas-vindas aos atletas.

De acordo com o processo de integração desenvolvido pela CBF, Dunga e Gilmar Rinaldi devem estar cada vez mais próximos das seleções de base, até porque o treinador comandará a equipe olímpica que disputará os Jogos do Rio no ano que vem.

Isto ficou definido na noite da última sexta-feira, quando a CBF anunciou a demissão do técnico Alexandre Gallo, que comandava as seleções olímpica e sub-20. Se Dunga ficará à frente da equipe olímpica, a sub-20 estará a cargo de Rogério Micalle, ex-treinador da base do Atlético-MG.

Nesta terça-feira, ele comandou o primeiro treinamento com os jogadores, um trabalho tático e técnico em campo reduzido. Antes, os atletas participaram de uma atividade física para medir a aptidão aeróbica de cada um, comandada pelo fisiologista Eduardo Pimenta.