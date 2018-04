Dunga é o técnico da seleção olímpica em Pequim 2008

Depois de uma breve conversa com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, o técnico da seleção brasileira, Dunga, aceitou o desafio de comandar a seleção olímpica nos Jogos de Pequim 2008 em busca da inédita medalha de ouro. Veja também: Seleção olímpica: prêmio ou forca para Dunga? Dunga, que deve comandar a seleção principal na Copa do Mundo de 2010, ganhou o aval do presidente da CBF. Agora, o ex-jogadro traça o planejamento da equipe olímpica, que deve contar com jovens promessas como Alexandre Pato, que começou no Internacional e hoje joga no Milan, e o meia Lulinha, do Corinthians. "Só não posso dizer quem fará parte deste trabalho agora, pois ainda não começamos", resume o técnico, em entrevista à TV Globo. Agora, Dunga terá que dividir seu tempo entre as duas seleções, como fizeram Zagallo, nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996, e Vanderlei Luxemburgo, nas Olimpíadas de Sydney, em 2000. Ambos fracassaram. Ao contrário do que Luxemburgo fez, Dunga pretende utilizar os três jogadores "experientes" que podem jogar as Olimpíadas. Kaká, inclusive, já manifestou o desejo de disputar a competição. "Eu quero jogar a Olimpíada, pois é algo totalmente diferente, e o Brasil ainda não tem a medalha de ouro. Seria muito bom fazer parte do grupo." Além de contar com jogadores experientes, Dunga planeja utilizar Romário na delegação olímpica. O jogador do Vasco traria experiência ao grupo.