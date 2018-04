Dunga elege Diego como provável substituto de Ronaldinho

O técnico Dunga foi extremamente objetivo na entrevista coletiva desta quinta-feira na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio, local em que a seleção brasileira se concentra para os jogos contra o Peru e Uruguai - neste sábado e quarta-feira, respectivamente -, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Veja também: Ronaldinho Gaúcho volta a treinar com a seleção brasileira Kaká pede atenção e diz que jogo contra Peru será uma guerra Descontraído na seleção, Robinho quer ser o melhor do mundo Seleção apresenta novo uniforme inspirado na Copa de 58 Médico diz que Ronaldinho tem 70% de chances de jogar Classificação das Eliminatórias Você gostou da nova camisa da seleção brasileira? Se Ronaldinho Gaúcho não estiver apto para jogar contra o peruanos, em Lima, seu substituto será Diego. "Conheço mais os outros jogadores [Júlio Baptista e Elano, os outros possíveis nomes para o lugar do craque do Barça] e achei bom dar mais chances para ele [Diego] no treino de hoje para observá-lo melhor", disse Dunga. Sobre quem será o goleiro titular, Doni ou Júlio César, o técnico da seleção foi novamente enfático. "O titular é o Júlio César".