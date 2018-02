Dunga elogia atuação do trio Kaká, Ronaldinho e Robinho O técnico Dunga gostou do desempenho da seleção brasileira na goleada sobre o Chile, neste sábado, por 4 a 0. Para o treinador, o trio formado por Kaká, Ronaldinho e Robinho se comportou muito bem em campo e pode até ser a base do Brasil para a Copa América, em julho. "Quando se entra em campo com vários jogadores de habilidade, fica muito fácil", contou Dunga, que neste sábado estava com vestimentas mais ´discretas´. "Ainda não temos nada definido para a Copa América, mas alguns elementos já se fazem visíveis." Dunga também falou sobre o próximo jogo, contra Gana, que acontecerá nesta terça-feira. "Será mais um duelo difícil, onde nós aproveitaremos para dar oportunidades aos atletas. Não sei se essa mesma formação começará jogando, pois temos de ver como está o físico dos jogadores." Um dos destaques do jogo, Robinho disse que o Brasil pode crescer muito mais com o ´triângulo mágico´. "Aos pouquinhos vamos melhorando e evoluindo. Estamos felizes pelo bom resultado. Acho que essa formação foi aprovada com sobras."