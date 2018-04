Dunga escala Rafael Moura e faz testes no Inter

PORTO ALEGRE - Ainda sem saber se poderá utilizar o atacante Leandro Damião na estreia do Internacional no Campeonato Brasileiro, o técnico Dunga indicou nesta quarta-feira qual equipe pretende escalar no próximo sábado contra o Vitória, na Fonte Nova, em Salvador. E Rafael Moura será mantido entre os titulares se Damião não tiver condições de entrar em campo.

O centroavante ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa direita sofrida na decisão do segundo turno do Campeonato Gaúcho e segue em tratamento. Se for vetado, voltará a ser substituído por Rafael Moura, que atuaria ao lado do uruguaio Diego Forlán no setor ofensivo do Inter.

No coletivo realizado no CT do Parque Gigante, Dunga iniciou a atividade com a mesma formação que superou o Santa Cruz na última quarta-feira pela Copa do Brasil. Assim, a equipe foi escalada com: Muriel; Gabriel, Rodrigo Moledo, Juan e Fabrício; Airton, Willians, Fred e D'Alessandro; Diego Forlán e Rafael Moura.

Dunga aproveitou o treinamento para fazer testes na equipe titular. O técnico fez duas mudanças ao sacar o zagueiro Rodrigo Moledo e o volante Airton para promover as entradas de Ronaldo Alves e Josimar, respectivamente.

O meia Fred prometeu que o Inter vai encarar o duelo com o Vitória como uma decisão, mesmo sendo apenas o primeiro compromisso da equipe no Campeonato Brasileiro. "O Brasileirão é muito longo e os times são excelentes. É uma pedreira. A gente tem que encarar cada partida como se fosse um mata-mata. Não pode esperar jogo fácil. Você acha que um time tem menor expressão e perde. Precisa estar focado", projetou.