Dunga espera por Robinho para definir os titulares

À espera de Robinho, o técnico Dunga voltou a comandar nesta segunda-feira uma sessão de treinos com os jogadores da seleção brasileira na Granja Comary. Assim como das últimas vezes, o treinador privilegiou os trabalhos táticos em campo reduzido, jogadas pelas laterais e finalizações. Dunga ainda não conseguiu reunir todos os jogadores para realizar um coletivo. Por isso, trabalha em separado cada setor do time. Sua principal preocupação está com a defesa, que deve ter Maicon, Juan, Alex e Gilberto na estréia contra o México, no dia 27. Um dos jogadores que sentiu na pele as cobranças de Dunga foi Gilberto, que além de marcar terá de apoiar o setor ofensivo, principalmente nos cruzamentos. "A gente não deve se descuidar nunca, por isso procuro fazer o meu melhor em campo. Os treinos são bem importantes." Campeão pelo Real Madrid, Robinho deve se apresentar nesta terça-feira, por volta das 10 horas. Porém, o jogador deve passar por exames médicos e uma série de treinos físicos antes de ir ao gramado. Robinho será um dos titulares ao lado do amigo Diego. A seleção prossegue com os treinamentos na Granja Comary até a próxima quarta-feira, quando embarca para a Venezuela. Neste mesmo dia, o lateral-direito Daniel Alves estará sendo liberado para defender o Sevilla na final da Copa do Rei da Espanha, que acontece no dia 23. Um sai, outro volta Recuperado de dores musculares, o meia Diego, que ficou em tratamento nos últimos dois dias, voltou a treinar com os jogadores da seleção. Em contrapartida, Dunga não pôde contar com o capitão Gilberto Silva, que foi poupado do treino da manhã por estar gripado.