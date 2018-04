Dunga exalta comprometimento em convocação O comprometimento com a seleção brasileira é fundamental para que os jogadores tenham chance de estar no grupo, segundo afirmou Dunga nesta quinta-feira, em entrevista coletiva concedida após a convocação para as Eliminatórias. Para o treinador, o atleta precisa respeitar a necessidade do plantel e esperar a sua oportunidade.