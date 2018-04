Dunga exalta pressão no 1.º tempo e maturidade do Inter O Internacional precisou apenas dos 16 primeiros minutos da partida diante do Criciúma, na última quarta-feira, no Estádio Centenário, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, para definir o confronto. Willians, aos 13, e Rodrigo Moledo, aos 16, fizeram os gols da vitória por 2 a 0.