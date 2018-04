Dunga exalta superação do Inter e vê time maduro na Copa do Brasil

PORTO ALEGRE - O Internacional garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil na última quarta-feira, ao vencer o Santa Cruz por 2 a 0, em casa. Mas, apesar do resultado, o jogo não foi nada fácil para os anfitriões, que tiveram o lateral-esquerdo Fabrício expulso ainda no primeiro tempo e precisaram se superar para arrancar a vitória, com os gols de D''Alessandro e Caio.

O técnico Dunga exaltou o comportamento dos jogadores em campo, e disse que ficou provada a maturidade do grupo do Inter. "Soubemos nos comportar bem na pressão e conseguimos nos superar. Isso é muito importante. Agora temos que entrar em cada jogo como se fosse uma final e ir descobrindo novas formas de jogar."

Um dos heróis da vitória, o meia D''Alessandro também elogiou a disposição do time gaúcho em campo. "Quando tudo estava complicado, todo mundo se doou mais e conseguimos o resultado. Tem que correr mais pelo companheiro que não está em campo", comentou.

Autor de um belo gol, Caio revelou que lembrou dos conselhos de seu pai e do uruguaio Forlán na hora de finalizar. "Meu pai e o Forlán sempre pedem para eu arriscar nos chutes. Eles têm muita importância neste gol", disse.