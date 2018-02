Dunga faz mudanças, mas mantém trio ofensivo na seleção Para o amistoso contra Gana, na próxima terça-feira, o técnico Dunga realizará modificações em relação à equipe que derrotou o Chile, no último sábado, por 4 a 0. No entanto, o treinador manterá o trio ofensivo formado por Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Robinho. Dentre as mudanças, Ilsinho ocupará a vaga de Daniel Alves na lateral-direita. Será a estréia do jogador do São Paulo na seleção. Já no meio, o volante Mineiro será escalado no lugar de Elano, enquanto Vágner Love jogará no ataque na vaga de Fred. Outra possibilidade é a de que Kleber, que pertence ao Santos, substitua Gilberto na esquerda. Além deles, o jovem goleiro Cássio, do Grêmio, poderia atuar no lugar de Júlio César - Dunga quer ver o desempenho do jogador, que deve estar no grupo que disputará a Olimpíada de Pequim. Assim, a seleção seria escalada com Cássio (Júlio César); Ilsinho, Lúcio, Juan e Kleber (Gilberto); Gilberto Silva, Mineiro, Kaká e Ronaldinho; Robinho e Vagner Love. Durante o treino, Dunga interrompeu por várias vezes o trabalho para cobrar dos jogadores atenção com a bola parade, principalmente nas cobranças de falta e escanteio. O coletivo da seleção brasileira aconteceu num campo de Haradsvallen, nos arredores de Estocolmo. O time não pôde utilizar o Estádio Rasunda, onde acontecerá o jogo contra Gana.