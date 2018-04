Dunga inclui Fred, do Shakhtar, e Felipe Anderson na seleção

O técnico Dunga anunciou nesta quarta-feira as convocações dos meias Fred, do Shakhtar Donetsk, e Felipe Anderson, da Lazio, para os amistosos de preparação da seleção brasileira para a Copa América, com o México e a equipe de Honduras.

Acostumado a ser convocado para a base da seleção, Fred tem sido um dos destaques do Shakhtar, que está perto de garantir o vice-campeonato ucraniano. O time chamou atenção na Liga dos Campeões ao atingir a fase de mata-mata.

Já Felipe Anderson vem surpreendendo na Lazio, terceiro colocado do Campeonato Italiano e finalista da Copa da Itália. Além de se destacar como armador, ele chama atenção pelos gols. É um dos artilheiros do time, com dez gols no Italiano.

A dupla estava incluída na lista de sete suplentes que o treinador tem à disposição para o caso de alguma mudança de última hora no grupo inicial de 23 jogadores. Eles não vão se juntar ao elenco para substituir outros companheiros. A CBF, ao fazer o anúncio, não deu maiores explicações para justificar a convocação extra.

Com a inclusão, Fred e Felipe Anderson poderão ganhar maior experiência no grupo principal da seleção e estarão mais ambientados no grupo caso Dunga precise fazer alguma alteração na lista, por motivos de lesão.

Além disso, eles ganharão maior experiência nos treinos e, possivelmente, nos amistosos visando os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ambos têm idade para disputar a competição do próximo ano.

Eles vão se apresentar ao técnico no dia 1º de junho, na Granja Comary, em Teresópolis, assim como os demais convocados. A dupla ficará concentrada com a seleção até o dia 12, data em que a delegação brasileira vai viajar para a cidade chilena de Temuco, local da estreia do time na Copa América.

Os amistosos de preparação para o torneio serão disputados no dias 7 e 10, no Brasil. A primeira partida será contra o México, no Allianz Parque, em São Paulo. Em seguida, os brasileiros vão duelar contra Honduras no Beira-Rio, em Porto Alegre.