Dunga mantém base e convoca seleção brasileira sem novatos

Mesmo com a classificação antecipada da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2010, o técnico Dunga decidiu manter a base da seleção brasileira e fez uma convocação sem grandes novidades para os jogos contra Bolívia e Venezuela, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial da África do Sul.

Dunga deixou de fora da lista de convocados dois jogadores considerados titulares absolutos. O volante Felipe Melo vai cumprir suspensão automática no jogo contra a Bolívia e por isso o treinador preferiu não chamá-lo para o confronto com a Venezuela. Já Robinho se contundiu no jogo contra a Argentina e ainda não retornou aos gramados pelo Manchester City.

As principais novidades da lista já foram chamadas em outras oportunidades por Dunga. São os casos do zagueiro Naldo, do Werder Bremen, e do meia Alex, ex-Internacional, que está no Spartak Moscou, da Rússia. A situação é a mesma do volante Sandro, do Internacional, e do meia Diego Souza, do Palmeiras, outras surpresas da lista de 24 jogadores convocada por Dunga.

A partida contra a Bolívia será disputado no dia 11 de outubro, em La Paz. Já o confronto com a Venezuela será realizado na cidade de Campo Grande em 14 de outubro. Confira a lista de jogadores convocados por Dunga:

Goleiros

Julio Cesar (Internazionale)

Victor (Grêmio)

Laterais

Maicon (Internazionale)

Daniel Alves (Barcelona)

André Santos (Fenerbahçe)

Filipe (Deportivo La Coruña)

Zagueiros

Lúcio (Internazionale)

Juan (Roma)

Luisão (Benfica)

Miranda (São Paulo)

Naldo (Werder Bremen)

Volantes

Gilberto Silva (Panathinaikos)

Sandro (Internacional)

Lucas (Liverpool)

Josué (Wolfsburg)

Elano (Galatasaray)

Ramires (Benfica)

Alex (Spartak Moscou)

Kaká (Real Madrid)

Diego Souza (Palmeiras)

Atacantes

Luís Fabiano (Sevilla)

Adriano (Flamengo)

Nilmar (Villarreal)

Diego Tardelli (Atlético Mineiro)