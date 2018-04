Dunga minimiza importância de jogo contra a Argentina

"Não estamos pensando ainda (na partida), será apenas mais um jogo em nossa programação iniciada ha três anos. É como qualquer outra partida, apenas um pouco mais apimentada", afirmou o treinador, para depois rebater as provocações de Maradona, segundo o qual a Argentina tem mais fome de glória. "Cada um faz o que pode, cada um usa a arma que tem."

Sobre a possibilidade da Argentina ficar fora da Copa do Mundo, Dunga afirmou que não gosta de fazer previsões, mas garantiu que prefere enfrentar seleções mais fortes. "Não podemos falar em hipótese, se a Argentina ficará ou não fora. Se fosse fácil assim, jogaria na loteria amanhã. Agora, o importante é ganhar, de preferência contra os melhores, para ter um reconhecimento. A gente prefere jogar contra os melhores", ressaltou.

O Brasil lidera as Eliminatórias com 27 pontos, enquanto a Argentina está em quarto com 22. Os quatro primeiros se classificam para a Copa do Mundo - o quinto disputa repescagem contra o quarto da Concacaf.