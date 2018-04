Dunga minimiza tropeço e diz que Inter vai evoluir O Internacional não passou de um empate por 0 a 0 com o Novo Hamburgo na primeira partida do ano com os titulares, mas o técnico Dunga minimizou o tropeço no jogo, válido pela quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, em Gravataí. Para ele, o time teve boa atuação e vai evoluir após superar a pressão da estreia.