Dunga muda quatro titulares para a partida contra Gana O técnico Dunga fará quatro novas experiências na seleção brasileira no jogo desta terça-feira contra Gana, às 14h30 (de Brasília), em Estocolmo, com transmissão da TV Globo. No time, os laterais Ilsinho e Kleber entram nos lugares de Daniel Alves e Gilberto; o volante Elano, ainda machucado, cedeu seu lugar a Mineiro. E no ataque, Vágner Love ganhou a posição de Fred. Já o "trio de ouro", com Ronaldinho, Kaká e Robinho, está mantido. As mudanças, depois da goleada por 4 a 0 em cima do Chile, sábado, em Gotemburgo, seguem os planos de renovação da seleção. Dunga mantém a política de observação de jogadores até fechar o grupo que disputará a Copa América, de 26 de junho a 15 de julho, na Venezuela. Ilsinho, que treinou nesta segunda com o time titular, num rápido coletivo disputado em Vagnharad, admitiu que está ansioso e que não esperava estrear tão cedo na equipe nacional. ?Sempre sonhei com a seleção, mas achava que esse dia estaria longe ainda. Veio cedo e agora tenho de aproveitar essa oportunidade.? Kleber ressaltou que sua volta à seleção depois de quase quatro anos de afastamento - não era chamado desde a Copa das Confederações em 2003 - foi um reconhecimento ao seu trabalho no Santos e atendeu a um projeto de carreira. ?Voltei para o Brasil com essa intenção e agora tenho que aproveitar. Tive a oportunidade de ser convocado, depois fui para a Europa e acabei não aparecendo muito.? Josué é outro jogador que Dunga pretende observar. O volante do São Paulo deve entrar no segundo tempo, provavelmente no lugar de Gilberto Silva. O jovem goleiro Cássio, do Grêmio, treinou entre os titulares e pode ter a chance de jogar ao menos alguns minutos contra os africanos. O garoto de 19 anos, segundo Dunga, está sendo observado para os Jogos Olímpicos de 2008. O amistoso, na avaliação da comissão técnica da Seleção Brasileira, será dos mais importantes desde que Dunga assumiu o time. Invicta há seis jogos, a seleção africana não terá peças fundamentais: Essien (Chelsea), Appiah (Fenerbahce) e Agogo (Nottingham) estão machucados. Gana foi adversária do Brasil nas oitavas-de-final da Copa do Mundo da Alemanha, ano passado. O Brasil venceu por 3 a 0, no jogo que Ronaldo fez o primeiro estabeleceu o recorde de maior artilheiro da história das Copas, com 15 gols. O amistoso será disputado no Estádio de Rasunda, em Estocolmo, palco do primeiro título mundial do Brasil na conquista da Copa de 1958. No ano passado, já sob o comando de Dunga, o Brasil jogou ali contra o Equador e venceu por 2 a 1. BRASIL x GANA Brasil - Júlio César; Ilsinho, Lúcio, Juan e Kleber; Mineiro, Gilberto Silva, Kaká e Ronaldinho Gaúcho; Robinho e Vágner Love. Técnico: Dunga. Gana - Adjei; Painstil, Sarpei, Dickoh e Mensath; Addo, Kingson, Boateng e Muntari; Gyan e Draman. Técnico: Claude LeRoy. Árbitro - não divulgado. Horário - 14h30 (de Brasília). Local - Estádio Rasunda, em Estocolmo (Suécia).