Dunga não teme 'bandeiradas' da torcida no Morumbi

A vitória por 1 a 0 diante da Colômbia, no dia 15 de novembro de 2000 é, até hoje, lembrada pelas bandeiras lançadas ao gramado do Morumbi em protesto pelo futebol apresentado pela seleção que, na época, lutava para conquistar sua vaga na Copa do Mundo de 2002, que viria a coroar o pentacampeonato. A repetição de tal protesto não é esperada pelo técnico Dunga, na partida diante do Uruguai, nesta quarta-feira. "Naquele jogo criou-se muita polêmica, mesmo porque a seleção estava lutando para se classificar, mas agora esperamos que eles [a torcida] nos apóiem a seleção brasileira, e façam uma festa como a que aconteceu no Rio de Janeiro, quando a torcida apoiou a seleção mesmo quando a partida estava difícil. Depois, conseguimos os gols e foi um grande show", disse Dunga. Ainda sobre a torcida paulistana, Dunga disse não temer qualquer tipo de represália pela não convocação do goleiro do São Paulo, Rogério Ceni. "Temos goleiros na seleção que possuem o mesmo nível do Rogério. É normal o torcedor ter sua opinião, mas os jogadores que temos aqui [na seleção] são bons e provaram que merecem o lugar que ocupam." Depois da partida diante da Colômbia, a seleção brasileira fez mais três jogos em São Paulo, com duas vitórias e um empate, sendo que uma partida foi amistosa e realizada no Pacaembu, em 2005. Ela simbolizava, na época, a despedida de Romário da seleção brasileira. Confira os jogos em São Paulo: 15/11/2000 - Brasil 1 x 0 Colômbia 25/04/2001 - Brasil 1 x 1 Peru 05/09/2004 - Brasil 3 x 1 Bolívia 27/04/2005 - Brasil 3 x 0 Guatemala (Pacaembu, amistoso de despedida de Romário)