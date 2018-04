Dunga pede para Inter ter paciência diante do Santa Cruz O Internacional recebe o Santa Cruz nesta quarta-feira, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), para tentar a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. E a orientação do técnico Dunga para seus jogadores é para evitar a afobação, buscando a vitória pacientemente, ao longo dos 90 minutos.