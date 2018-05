Dunga pede punição rigorosa para violência no Couto Pereira

O técnico Dunga pediu punição rigorosa ao Coritiba após os episódios de violência registrados no último domingo - a torcida paranaense invadiu o Couto Pereira e promoveu atos de vandalismo no estádio, após o time empatar com o Fluminense por 1 a 1 e cair mais uma vez para a Série B.

"Tem de ser rigorosamente punido", afirmou Dunga no evento de encerramento do Brasileirão, no Rio. "Isso mancha o ano do futebol brasileiro. Não podemos admitir de nenhuma forma que episódios assim aconteçam."

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o Couto Pereira após o ocorrido. O time paranaense será julgado e pode receber multa de R$ 200 mil e ainda perder 10 mandos de campo.

Ainda sobre o Brasileirão, Dunga comentou o resultado final da competição e disse que a tabela ficou justa. "Futebol é isso. O título do Flamengo foi merecido pelo bom trabalho realizado ao longo do ano."