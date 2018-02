Dunga pode voltar à seleção brasileira na Copa O capitão do tetracampeonato mundial do Brasil, Dunga, pode ser o novo reforço da seleção brasileira para a disputa da Copa da Mundo da Alemanha. O ex-jogador está assegurado como observador ao lado de Jairo Santos, mas a idéia do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, é a de mantê-lo em constante contato com o elenco. Neste caso, seria criado um novo cargo na comissão técnica: o de conselheiro. Caso o ex-jogador não aceite ser o segundo ?espião? do time ou fique no novo posto, seis nomes disputam a vaga, dentre eles, o do técnico do Corinthians, Antônio Lopes. O supervisor da seleção, Américo Faria, admitiu nesta quinta-feira que a comissão técnica já tomou a decisão de ter alguém ao lado de Jairo Santos durante a Copa do Mundo, no exercício de observar os adversários do Brasil. O nome de Dunga foi logo lembrado, mas o presidente da CBF sugeriu que a experiência do capitão do tetra fosse utilizada para influenciar os jogadores da equipe diariamente. ?O Dunga, nosso capitetra, foi muito importante na conquista de 1994 e isso é sempre um diferencial dentro de um grupo?, disse Américo Faria. ?Mas, na função de observador ele viveria muito pouco o dia-a-dia da seleção, já que na maior parte do tempo estaria olhando os adversários.? Apesar de Américo Faria não admitir, outros seis nomes estão sendo estudados pela comissão técnica para ocupar a vaga de observador, caso Dunga seja efetivado na função de conselheiro ou recuse o convite para trabalhar pela seleção durante a Copa do Mundo da Alemanha. São eles: os técnicos Antônio Lopes, Júlio César Leal, Evaristo de Macedo e Jorginho. Além do ex-jogador Branco e Gilson Nunes, que na Copa da Coréia e Japão, em 2002, ocupou o cargo.