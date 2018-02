Dunga prevê dificuldades para a seleção olímpica

Muito trabalho pela frente. É o que prevê Dunga, técnico da seleção brasileira, na preparação da equipe olímpica que tentará o ouro inédito, depois da derrota por 3 a 0 para o time de craques do Brasileiro. "Sabíamos da dificuldade que teríamos (para armar a seleção olímpica). Vamos precisar trabalhar muitas coisas e com pouco tempo", disse o treinador, lamentando as poucas datas que terá disponível para amistosos. "Vai ser difícil programar partidas, a tendência é que usemos algumas das datas reservadas à seleção principal para treinar muitos jogadores da olímpica", antecipou. Veja também: Seleção olímpica perde para a seleção do Brasileirão por 3 a 0 O placar, porém, foi o que menos importou para Dunga, que depositou sobre o calor no estádio Engenhão parte da culpa pela fraca partida. "Não estou decepcionado. Foi um jogo muito difícil, contra um time muito maduro, experiente. Achei normal para o primeiro compromisso". O auxiliar técnico Jorginho, que comandou a seleção do banco já que Dunga ficou todo o tempo nas tribunas, também defendeu a realização do amistoso. "Foi uma experiência válida. Sabíamos que os jogadores teriam dificuldades contra um time mais experiente, mas fizemos muitas observações importantes", disse, sem especificar quais teriam sido. Também técnico da seleção principal, Dunga concordou que é completamente distinta a tarefa de treinar o grupo olímpico. "É muito diferente. Na principal, você conta com jogadores rodados, amadurecidos, que já sabem se colocar em campo e pegam rapidamente o que lhes é passado. A garotada já é mais ansiosa, todo mundo quer fazer tudo e temos que controlar". Dunga não quis antecipar possíveis novidades nas futuras convocações, dizendo que é importante insistir com uma base, dar mais de uma oportunidade aos jogadores, mas avisou que o grupo nem de longe está definido. "Ninguém tem vaga garantida. Iremos observar muitos outro atletas". O técnico brasileiro também saiu em defesa do atacante Alexandre Pato, do Milan, quando questionado sobre o fraco desempenho do menino-prodígio. "O Pato ainda é muito novo e estava sem jogar há algum tempo. Ele tem um talento enorme e precisamos ter paciência". "A gente não foi bem mesmo", admitiu Pato. "Mas o time deles é muito bom e jogaram muito. O calor também prejudicou um pouco". Mas não foi apenas a estrela da companhia que ficou abaixo do esperado. Poucos foram os destaques da seleção olímpica. Ainda assim, os jogadores não acharam que a derrota por três gols irá lhes tirar a confiança. "Realmente, fomos dominados. Eles (seleção do campeonato) tiveram mais posse e muitos já atuam juntos em seus clubes", opinou Diego Souza, meia do Grêmio. "Mas serviu para termos um primeiro contato entre nós e sentir o clima de se defender uma seleção brasileira". Caio Jr., técnico do combinado do Brasileiro ao lado de Joel Santana, também fez ressalvas quanto ao resultado e previu que a seleção olímpica irá melhorar muito. "São atletas muito jovens, que ainda estavam sob a pressão de jogar bem e tentar a vitória", ponderou o novo treinador do Goiás. "O Dunga precisará fazer muitas experiências". Agora, seleção olímpica se desfaz momentaneamente e os jogadores convocados vão curtir as férias. A CBF não tem nenhum amistoso programado.