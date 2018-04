Dunga quer o fim do 'fantasma' da torcida paulista

Após o anúncio da lista dos principais jogadores do Brasileirão deste ano, o técnico da seleção brasileira, Dunga, concedeu a última entrevista coletiva do ano, destacando a vitória por 2 a 1 diante do Uruguai, na quarta-feira, no Morumbi, pelas Eliminatórias à Copa do Mundo de 2010. Veja também: Kaká fala sobre a seleção brasileira e a Bola de Ouro Ouça os gols da vitória do Brasil sobre o Uruguai por 2 a 1 Crônica do jogo Brasil 2 x 1 Uruguai Kaká elogia superação do Brasil e o atacante Luís Fabiano Apesar da vitória desta quarta, Dunga fecha ano contestado Ronaldinho joga mal e acaba substituído Julio Cesar brilha e ganha torcida paulista Regular, Kaká tem atuação apagada contra Uruguai Brasil x Uruguai: PM não registra ocorrências graves Classificação Calendário / Resultados Para o treinador, o frenesi criado em torno das possíveis vaias da torcida paulista durante o jogo da seleção brasileira só serve para atrapalhar e tumultuar o ambiente. "Já falavam que a seleção seria vaiada há duas semanas, criando um clima ruim. Essa coisa da torcida criticar sempre aconteceu e sempre acontecerá. Eu senti isto como jogador e hoje como treinador." Querendo dar fim às especulações de que a torcida paulista não "ajuda" a seleção, Dunga acredita que o que importa é que o time que está em campo representa o Brasil, e não uma região do país. "Seleção brasileira tem que falar mais alto que qualquer outra coisa. Não importa o local do jogo. Vejamos o exemplo da partida da Colômbia, que estava tomando um baile da Argentina [na última terça-feira], mas a torcida continuou com o apoio e o time virou a partida." Depois de desabafar sobre a relação "seleção e torcida paulista", Dunga reconheceu que a seleção não jogou o esperado, apesar da vitória. "É claro que o jogo não foi o esperado. A seleção não jogou bem, mas os jogadores demonstraram que gostam de jogar pela seleção brasileira, e por isso viraram o jogo." Apesar da partida não ter convencido a torcida, Dunga pede mais tempo para treinar o atual elenco e usa a conquista da Copa América, neste ano, com uma vitória por 3 a 0 sobre a Argentina, para elucidar a importância de se ter tempo para treinar. "Tivemos muitas dificuldades na Copa América, jogamos com alguns problemas e, mesmo assim, superamos as adversidades e vencemos uma partida muito boa diante da Argentina, com um ótimo futebol, mas isto aconteceu porque tivemos tempo para treinar e criar um padrão tático. É preciso ter calma."