Dunga repete time para semifinal contra Veranópolis

Assim, a escalação do Inter para tentar a vaga na final do segundo turno do campeonato terá Muriel; Gabriel, Rodrigo Moledo, Juan e Fabrício; Airton, Willians, Fred e D''Alessandro; Diego Forlán e Leandro Damião. Para Dunga, a manutenção do time, com mais conjunto e entrosamento, pode ser um diferencial na disputa da semifinal de domingo.

No treino coletivo realizado na tarde desta quinta-feira, Dunga não pôde contar com dois titulares, o zagueiro Rodrigo Moledo e o atacante Leandro Damião, que foram preservados após terem defendido a seleção brasileira na noite anterior, durante o amistoso contra o Chile, no Mineirão, em Belo Horizonte. Mas ambos devem jogar normalmente no domingo com o Veranópolis.