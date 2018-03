Dunga reúne a seleção brasileira a partir de quarta-feira

Dunga recebe os jogadores da seleção brasileira na quarta-feira, dia do embarque da delegação para os Estados Unidos, onde disputará os amistosos contra o Canadá, no sábado, e Venezuela, no dia 6 de junho. Os jogos serão usados pelo treinador para preparar o time para os próximos confrontos das Eliminatórias da Copa, dias 15 e 18 de junho, contra Paraguai e Argentina respectivamente. Sem Ronaldinho Gaúcho e Kaká, ambos contundidos, a nova aposta de Dunga é o ataque com Robinho e Adriano. O primeiro já é titular absoluto da seleção, enquanto o segundo tenta reconquistar seu espaço após fazer boas atuações com a camisa do São Paulo nos primeiros meses do ano. Aliás, o treinador terá muitas dificuldades para formar uma Seleção forte nas próximas partidas das Eliminatórias. Kaká, apesar do otimismo do médico José Luis Runco, que fez a cirurgia, não terá tempo de voltar a jogar contra a Argentina, dia 18 de junho, em Belo Horizonte. "Não haverá precipitação na volta dele aos gramados", disse Runco. Kaká sofreu a cirurgia na sexta-feira de manhã. Adriano pouco jogou na seleção sob o comando de Dunga - participou apenas do segundo tempo do amistoso contra Portugal, em fevereiro do ano passado. Seu entrosamento com o novo time do Brasil é quase nenhum. Por isso, os amistosos contra Canadá e Venezuela serão de grande valia para o treinador encaixá-lo na equipe. As partidas contra Paraguai e Argentina, na avaliação da comissão técnica da seleção, serão as mais importantes do ano. Os paraguaios lideram as Eliminatórias com 10 pontos. E os argentinos estão em segundo lugar, com 9. O Brasil é apenas o terceiro colocado, com 8 pontos. Contra o Paraguai, no dia 15 de junho, a seleção sofrerá no Estádio Defensores Del Charco, casa lotada com 40 mil torcedores - ingressos esgotados. Assunção vai parar vai ver o duelo. E diante da Argentina, no dia 18 de junho, o Brasil terá o apoio de 58 mil pessoas no Mineirão, em Belo Horizonte.