Dunga sai em defesa do amigo Romário

O técnico da seleção brasileira, Dunga, saiu em defesa do atacante Romário, flagrado no exame antidoping por uso da substância finasterida, presente na fórmula do remédio Propecia, indicado para evitar queda de cabelo. "Esse caso não mudou uma vírgula do que penso sobre ele", declarou. "Romário continua a mesma pessoa, com o mesmo caráter." Veja também: Julgamento de Romário deve acontecer no dia 18 Ele lembrou a importância do Baixinho para o futebol brasileiro. "Ele deu muitas alegrias e o considero um grande amigo". Quando um repórter lhe perguntou se Romário, de 41 anos, preferia parar de jogar ou interromper o tratamento capilar, Dunga respondeu que o craque gosta de desafio. "Ele só pára quando não sentir mais graça de entrar em campo. Mas, como ele mesmo disse, pelo menos não perdeu cabelo e está na vantagem." Dunga não confirmou que Romário fará parte da comissão técnica da seleção futuramente. "Romário está sempre na seleção, mas não fui afirmativo (em relação ao assunto)."