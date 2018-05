Dunga vota em Fernando Torres como melhor do mundo Lionel Messi ganhou a eleição da Fifa de melhor do mundo de 2009 com muita facilidade, mas o treinador da seleção brasileira, Dunga, não votou no argentino. E em nenhum dos outros quatro finalistas da eleição. No pleito realizado com os técnicos e capitães de todas as 147 seleções do mundo, o meia-atacante do Barcelona teve 1.073 pontos.