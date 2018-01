Dupla Ca-Ju lidera octogonal gaúcho O Juventude, que goleou o Esportivo por 4 a 0, em Caxias do Sul e o Caxias, que empatou com o São José em 1 a 1, em Porto Alegre, neste domingo, lideram o returno do Octogonal decisivo do Gauchão com sete pontos ganhos, após a realização da terceira rodada. O Grêmio, que sábado à tarde ficou no empate de 1 a 1 com o Pelotas (gols de Rodrigo Mendes e Roberto), é o "lanterna", ao lado de Esportivo, Santa Cruz e São José, com apenas dois pontos ganhos. À tarde, em Porto Alegre, após cinco jogos sem vitória, o Inter fez um jogo apenas regular e venceu o Santa Cruz por 1 a 0, chegou aos quatro pontos ganhos e ficou com chances de disputar o título do returno para ir à final contra o Grêmio, campeão do primeiro turno. Sem dois importantes titulares, Fábio Pinto (suspenso) e Rochembach (lesionado), o Inter impôs uma forte marcação ao adversário, que não conseguia chegar com chances de conclusão ao gol de Hiran. A situação do Inter não era muito diferente pois, como também estava bem marcado, não teve muitas chances de gol. Foi fazer 1 a 0 aos 32 minutos, através de Tim, que aproveitou o rebote da defesa, após cobrança de escanteio e chutou forte, de fora da área, sem chance de defesa para Luciano. O panorama não mudou no segundo tempo. Ao contrário, ficou até pior. O Santa Cruz adiantou a marcação e o Inter, nervoso, que não conseguia acertar nenhum passe, cometia muitas faltas perto da área, deixando a torcida muito apreensiva com o que via em campo. No final, mesmo pressionado, o time treinado por Cláudio Duarte conseguiu manter o resultado até o final.