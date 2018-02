Dupla com Alex Dias empolga Romário Embora não tenha feito gol no jogo com o Americano, o atacante Romário ficou satisfeito com seu desempenho na partida e, mais do que isso, com a recuperação da dor muscular que sentira na semana passada. Ele voltou a elogiar Alex Dias, autor dos dois gols vascaínos na vitória de domingo. Para Romário, se Alex Dias fosse seu companheiro de ataque durante outras temporadas, ele (Romário) já teria ultrapassado a marca dos mil gols - atualmente tem pouco mais de 900. Como o ataque do Vasco vem funcionando bem com a dupla Romário-Alex Dias, o outro atacante, Marco Brito, já está disposto a atuar mais recuado, no meio, para terminar o Campeonato Carioca entre os titulares. Marco Brito tem sido escalado na frente quando Romário não pode jogar. "Minha posição de origem é o ataque. Mas quero ficar na equipe e ajudar o técnico Joel Santana", avisou o jogador.