Dupla da Portuguesa promete vitória Confiando na sua dupla de ataque, a Portuguesa estréia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Remo, às 16 horas, no Canindé. O técnico Luís Carlos Martins está preocupado com a falta de entrosamento da equipe, bastante modificada em relação ao primeiro semestre. Mas o treinador não deve ter problemas no setor ofensivo, pois Alex Alves e Marcos Denner atuaram juntos no Juventus, há dois anos, e prometem repetir na Lusa o sucesso do clube da Rua Javari. ?Estamos nos entendendo bem nos treinos, pois cada um conhece o jeito do outro atuar?, afirmou Alex. Os dois disputaram os Campeonatos Paulistas da Série A2 do ano 2000 e da Série A1 em 2001 pelo Juventus, além da Copa João Havelange, no ano 2000. Em 2001, temporada de maior sucesso da dupla, marcaram 32 gols: 17 feitos por Alex e 15 por Marcos Denner. ?Fazia dois anos que não nos víamos e reencontrá-lo na Portuguesa é uma alegria, pois também somos amigos fora de campo?, contou Marcos, que veio do Anyang, da Coréia do Sul. ?É uma vantagem para a equipe. Vamos nos empenhar para marcar gols e começar o campeonato com uma vitória?, disse Alex. O técnico Luís Carlos Martins confia no potencial dos jogadores, mas pede paciência com a equipe. ?O fato do Alex e do Marcos se conhecerem ajudará no entrosamento geral da equipe, que só virá, mesmo, com o decorrer dos jogos?. O lateral-esquerdo Cláudio, contundido, e o volante Lello, sem contrato, são desfalques para o jogo deste sábado. No Remo, goleado pelo Flamengo por 4 a 0, quarta-feira, pela Copa do Brasil, a entrada do centroavante Zé Afonso, em lugar de Ivan, deve ser a principal novidade.