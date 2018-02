Dupla de ataque: a novidade do Bahia A novidade do Bahia será a estréia da dupla de atacantes Rena e Selmir, contratados recentemente junto ao Atlético-PR. O time baiano precisa vencer para apagar a derrota da rodada passada diante do Mogi-Mirim e se manter entre os oito primeiros da tabela de classificação da Série B. Paulinho entra na lateral-direita na vaga de Nenem, expulso. No meio de campo, o técnico Vadão terá os retornos dos volantes Neto e Henrique. O time mais provável do Bahia deve ser Márcio, Paulinho, Reginaldo, Leonardo e Bruno; Neto, Henrique, Cícero e Robert; Selmir e Rena.