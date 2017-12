Dupla de ataque empolga o São Paulo O São Paulo pode perder por um gol diferença contra o Sport, quarta-feira, em João Pessoa, que mesmo assim estará classificado para as semifinais da Copa dos Campeões. Mas o técnico Nelsinho Baptista nem pensa em jogar pelo regulamento. O treinador ressalta que um time que conta com uma dupla de atacantes eficientes como França e Luís Fabiano não pode jamais deixar de jogar no ataque. "São dois excelentes jogadores, artilheiros, inteligentes, que se deram muito bem", analisou o treinador são-paulino. "Portanto, o São Paulo não pode mudar sua forma de atuar e tem que pensar em primeiro lugar na vitória." França e Luís Fabiano estão mantendo a média de quase um gol por partida. O primeiro fez 25 gols em 29 partidas na temporada, com 0,86 de eficiência por jogo. Luís Fabiano, que entrou há pouco tempo na equipe, em 16 jogos marcou 14 gols - média de 0,87. No total, França tem 138 gols com a camisa do São Paulo e está a dois de igualar a marca de Leônidas da Silva, considerado um dos maiores artilheiros da história do clube. Luís Fabiano diz que está empolgado com a dupla que formou com França. "Estamos nos entrosando. Um fica na área e o outro sai para buscar jogo. Dependendo da situação, a gente reveza. E criamos jogadas em parceira. Estou me dando bem no São Paulo. Valeu a pena voltar para o futebol brasileiro", afirmou o atacante, cujo passe está estipulado em US$ 4 milhões e pertence ao Rennes, da França. "Eu sei que é muito dinheiro, principalmente com essa alta do dólar, mas o São Paulo vai dar um jeito e acho até que lá pelo mês de outubro, a diretoria terá decidido comprar meu passe." Luís Fabiano sabe que o título da Copa dos Campeões será importante para sua permanência no Morumbi. A conquista vai garantir ao São Paulo o direito de disputar a Copa Libertadores da América de 2002. Isso significa que o clube terá de montar uma grande equipe para a próxima temporada. "Nós vamos fazer de tudo para ganhar o título", prometeu o atacante de 20 anos. Com os dois gols marcados na vitória sobre o Sport por 4 a 2, sábado, em Maceió, Luís Fabiano já desponta como um dos artilheiros da competição. "Mas sinceramente não penso nisso. O França é um grande atacante e também pode lutar pela artilharia da competição", disse o jogador, que começou a carreira na Ponte Preta, em 97, e transferiu-se para o Rennes no ano passado. Treinos - O São Paulo fez nesta segunda-feira os primeiros treinamentos em João Pessoa. Nelsinho Baptista definiu que Gustavo Nery volta ao time no lugar de Lino. Apesar de ter gostado da estréia do lateral, sábado, o treinador optou pela volta de Gustavo, que está recuperado de problemas estomacais e é o titular. Essa deverá ser a única modificação na equipe paulista.