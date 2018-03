Dupla de zaga é a preocupação na Ponte A Ponte Preta quer aproveitar a chance de estrear em casa, diante de sua torcida, para somar os três primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. O time é modesto, mas bem organizado e tem como ponto forte o conjunto. O problema para esta primeira rodada é a nova dupla de zagueiros formada por Alexandre, ex-Palmeiras, e Luiz Carlos, formado nas divisões de base do clube. Luiz Carlos entra no lugar do zagueiro Gustavo, que faz parte da lista dos que estão sem a documentação liberada. Ao lado de Alexandre, ele sabe da responsabilidade que terá na partida. "Sempre esperei pela minha chance e ela apareceu. Vou enfrentar o Corinthians como se fosse uma final de campeonato." Por outro lado, Gabriel foi mesmo vetado pela diretoria, o que indica que ele pode mesmo se transferir para o Palmeiras ou outro clube. Seis jogadores foram contratados, mas alguns deles ainda não estarão disponíveis para a estréia. Apesar de o técnico Estevam Soares não poder escalar o zagueiro Gustavo, o lateral-esquerdo Márcio Oliveira e os atacantes Macedo e Flávio Guilherme, ele acredita ter uma base que poderá surpreender no Brasileiro. "Tivemos um bom tempo para realizar os treinamentos e conseguimos ajustar ao time. Os jogadores que vão entrar estão preparados para conseguir um bom resultado contra o Corinthians. Sabemos que é uma partida difícil e tenho cobrado concentração total dos jogadores", ressalta Estevam. A principal novidade do time será o meia Vander que, teoricamente, será o substituto de Piá, agora no Corinthians. O novo titular não quer comparações. "Tenho meu estilo de jogo, que é solidário e de muita movimentação. O Piá é excelente jogador, mas agora está do outro lado." O time continua no esquema 4-4-2 fortalecido no meio-de-campo com a presença de três volantes: Ângelo, Marcus Vinícius e Romeu. No ataque, o veloz Weldon e o habilidoso Anselmo. Na última partida entre os times, em 29 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista, a Ponte venceu por 2 a 1, no Majestoso. André Cunha e Weldon marcaram para o time de Campinas e Vinícius diminuiu para os corintianos.