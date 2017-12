Dupla de zaga pode desfalcar Vasco Os zagueiros João Carlos e Géder, contundidos, podem desfalcar o Vasco no clássico de domingo, com o Flamengo. João Carlos depende do resultado de uma ressonância magnética a que será submetido nesta sexta-feira. O técnico Evaristo de Macedo não quis dizer quem seriam os eventuais substitutos da dupla. Prefere esperar a palavra dos médicos. Para o atacante Romário, o clássico não tem nenhum "sabor" especial. Ele garante que não entrará em campo disposto a provar, mais uma vez, que é o maior artilheiro do Brasil.