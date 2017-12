Dupla Gre-Nal é atração na Copa do Brasil A dupla Gre-Nal também é atração na Copa do Brasil nesta quarta-feira, quando serão disputados 22 jogos, sendo 12 de ida e 10 de volta pela primeira rodada. Entre os jogos de ida, está o confronto do Internacional-RS. O Colorado faz seu primeiro jogo na competição enfrentando o Confiança-SE, em Aracaju. Entre os jogos de volta, o Grêmio recebe no Estádio Olímpico, o Chapadão-MS. Na partida de ida entre as duas equipes, houve empate sem gols. Por isso, quem vencer passa para a próxima fase. Empate com gols beneficia a equipe sul-matogrossensse. Na cidade de Catu, no interior da Bahia, o Atlético-MG terá pela frente a Catuense, a partir das 21h45. Como visitantes, se vencerem por dois ou mais gols de diferença, Atlético e Inter garantem vaga para a próxima fase sem necessidade do jogo de volta. Quem conseguir eliminar o jogo de volta se juntará a Botafogo-RJ, Fluminense, Corinthians e Palmeiras, que eliminaram o Maranhão-MA, Caxias-SC, Botafogo-PB e Tuna Luso-PA, respectivamente. Estreantes - Seis clubes jogarão pela primeira vez a Copa do Brasil nesta quarta, sendo quatro paulistas. No duelo dos debutantes, o Santo André deixa de lado o Campeonato Paulista para ir até Ipameri, no interior de Goiás, onde enfrenta o Novo Horizonte. Também no Centro-Oeste, o União Barbarense vai confiante encarar o CENE-MS, time do reverendo Moon, que apesar de ter sua sede na cidade de Jardim, recebe o time paulista em Campo Grande. Já a Portuguesa Santista terá pela frente o 15 de Campo Bom, atual vice-campeão gaúcho. Na longínqua cidade de Cacoal, Rondônia, o União Cacoalense faz o jogo de sua história diante do Guarani. Completando a lista dos estreantes, o recém-criado Cuiabá vai tentar mostrar diante do Goiás porque conquistou o título do Estado logo em sua primeira temporada. Eis jogos da quarta-feira: Jogos de Ida 16h00 - Novo Horizonte-GO x Santo André-SP 20h30 - Serra-ES x América-MG 21h30 - União Cacoalense-RO x Guarani-SP 20h30 - 15 de Novembro-RS x Portuguesa Santista-SP 21h00 - Rio Branco-AC x Rio Negro-AM 20h30 - Colatina-ES x Vitória-BA 21h30 - Ypiranga-AP x Sampaio Correa-MA 20h30 - Uberlândia-MG x Juventude-RS 21h30 - CENE-MS x União Barbarense-SP 21h45 - Cuiabá-MT x Goiás-GO 21h45 - Catuense-BA x Atlético-MG 21h45 - Confiança-SE x Internacional-RS Jogos de volta 15h30 - Bangu-RJ x Tupi-MG (2 x 2) 20h30 - Figueirense-SC x São Gabriel-RS (2 x 2) 20h30 - Gama-DF x Paranavaí-PR (0 x 0) 20h30 - Remo-PA x Palmas-TO (2 x 1) 21h30 - Nacional-AM x Parnaíba-PI (2 x 2) 20h30 - Vasco da Gama-RJ x Flamengo-PI (1 x 0) 20h30 - Sport-PE x Atlético Roraíma (2 x 1) 20h30 - Grêmio-RS x Chapadão-MS (0 x 0) 20h30 - Londrina-PR x América-RJ (1 x 0) 20h30 - Flamengo-RJ x CRB-AL (4 x 4).