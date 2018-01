Dupla palmeirense ensaia no quarto Parceiros em campo, amigos no dia a dia. Não é por acaso que a dupla Christian-Itamar vem se entendendo bem e fazendo sucesso no início do Torneio Rio-São Paulo. Os dois atacantes do Palmeiras chegam juntos para treinar e passam horas conversando. E mais, descobriram um novo método para ensaiar jogadas: no quarto da concentração. Foi lá que combinaram o posicionamento para a partida diante do Vasco, que terminou empatada por 2 a 2, domingo. O bate-papo no hotel deu resultado: ambos fizeram gol. A comissão técnica resolveu colocá-los na mesma habitação, pois são novatos no clube e ainda têm poucos amigos em São Paulo. "Foi importante, aproveitamos para conversar sobre posicionamento. Quando um está armando a jogada fora da área, o outro tem de estar dentro para finalizar", contou Christian. "O entrosamento dentro e fora de campo é fundamental", acrescentou Itamar. "Em São Paulo, tenho mais contato com duas pessoas, minha mulher e o Christian." Logo na estréia, contra o Flamengo, o atacante que despontou no ano passado atuando pelo Goiás fez um gol. Nos dois jogos seguintes - já com Christian ao seu lado -, contra São Caetano e Vasco, voltou a deixar sua marca. O atleta gaúcho, que quase foi parar no Grêmio, também já marcou duas vezes. O bom desempenho da nova dupla palmeirense fez uma vítima, o colombiano Muñoz, que perdeu a vaga na equipe e terá de aceitar o banco mais uma vez, no sábado, contra o Santos. Hoje, novamente ele treinou entre os reservas. O técnico Vanderlei Luxemburgo afirmou estar satisfeito com o entendimento dos dois, mas fez questão de dizer que ainda espera considerável evolução. Hoje à tarde, ele assistiu, pela TV, ao primeiro tempo do jogo entre a seleção brasileira e a Arábia Saudita e, apenas no intervalo, deixou o vestiário para comandar o treino na Academia de Futebol. Na saída, perguntou a amigos qual havia sido o placar da partida, mas não quis fazer comentários. Amanhã, o zagueiro César deve chegar a São Paulo.