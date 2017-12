Dupla viaja 6.500 km de bicicleta para autógrafo de Kahn Apesar do Usbequistão não jogar na Copa do Mundo de 2006, dois fãs de futebol do país fizeram uma viagem de 6.500 quilômetros de bicicleta para conseguir um autógrafo de seu ídolo, o goleiro reserva da seleção alemã, Oliver Kahn. Segundo o jornal Süddeutsche Zeitung, os amigos Akram Marufshonow e Musadshon Chornidow começaram a viagem na cidade de Tashkent no dia 8 de março e pedalaram por três meses, sob chuvas e neve, até chegar na Alemanha. Em seu trajeto, atravessaram o Casaquistão, a Rússia, a Bielo-Rússia e a Polônia, fazendo todo o tipo de trabalhos temporários para ganharem dinheiro e se manterem. "Tiveram vezes que ficamos com os rostos e as mãos azuis de frio", diz Akram. A dupla de usbeques assistiu a partida inicial da Copa do Mundo - Alemanha 4 x 2 Costa Rica, no dia 9 - junto de outros milhares de espectadores aglomerados no Portal de Brandemburgo, em Berlim. Nesta noite de sexta-feira conseguiram o autógrafo tão sonhado e também uma foto com o goleiro do Bayern de Munique. Kahn, que fez 37 anos na terça-feira, admitiu que a história da dupla o emocionou. "Não posso acreditar, é incrível!", disse Kahn.