Duprat confirma que Corinthians deve rescindir com Nilmar O ciclo do atacante Nilmar no Corinthians deve terminar na próxima terça-feira. Intermediário da relação do clube com a parceira MSI, Renato Duprat confirmou nesta sexta que a diretoria corintiana irá se reunir com o jogador para acertar a sua situação, provavelmente rescindindo o seu contrato, que vai até junho. "A reunião contará com o presidente Alberto Dualib e o representante do jogador [Orlando da Hora], onde tomaremos uma definição", explicou Duprat. "A rescisão é uma das possibilidades. O certo é que definiremos o que for de melhor para o atleta e para o clube", comentou o dirigente. A rescisão serviria para aliviar a folha de pagamento do Corinthians. Em troca, o jogador ficaria livre e já poderia acertar com outro clube, mesmo ainda estando em fase de recuperação - ele só deve voltar a jogar em seis meses. Segundo Da Hora, Nilmar recebeu telefonemas de várias equipes interessadas em seu futebol, mesmo com a lesão. "Se o Corinthians propor uma rescisão, nós vamos aceitar", disse Da Hora, que ainda contou que não foi procurado por ninguém da diretoria do Corinthians. "Só o Kia Joorabchian [da MSI] me ligou. No entanto, posso dizer que o Nilmar já está cansado de sofrer. Talvez seja melhor para o atleta encontrar um outro local. Mas tudo dependerá da reunião. Vamos aguardar", completou. Curiosamente, o contrato de Nilmar com o Corinthians ainda não foi assinado. Tudo porque o clube pediu à Justiça do Trabalho de São Paulo, no começo deste mês, o adiamento da sessão para homologar o contrato. A diretoria corintiana tentava manter o atleta até o final do ano. Dentre os times que demonstraram interesse em Nilmar está o São Paulo, que poderia oferecer o Reffis (Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica) para o jogador se recuperar. "Santos, Palmeiras, Inter e Flamengo também ligaram. Porém, nós só definiremos após acertarmos com o Corinthians." Nilmar, que sofreu uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no clássico contra o Palmeiras, será operado na terça-feira, no Rio de Janeiro, pelo médico da seleção brasileira, José Luiz Runco. A reunião acontecerá após a cirurgia, em São Paulo. Fuga para Atibaia O técnico Emerson Leão decidiu "fugir" da pressão dos torcedores e levou o time para treinar em Atibaia nesta sexta-feira. Para ter sossego, o treinador ainda fechou os portões e impediu a entrada da imprensa. O time ficará na cidade até domingo, quando enfrenta o Bragantino, em Bragança Paulista, pela 13.ª rodada do Paulistão. Atualizado às 18h16