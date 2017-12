Duprat é solto e passa a noite em casa O empresário Renato Duprat, intermediário da negociação entre a Media Sports Investments (MSI) e o Corinthians, deixou o 15º DP, no bairro do Itaim, zona sul de São Paulo, onde estava detido em razão de uma ação na Justiça do Trabalho de São José dos Campos ainda na noite de sábado, e passou a noite em casa, após ordem da juíza federal Antonia Santana, do Fórum Trabalhista da cidade do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Na sexta-feira, depois de ter sido acusado por tentativa de suborno pelo deputado Romeu Tuma Júnior, que também é conselheiro do Corinthians, Duprat devolveu a acusação, numa entrevista à TV Globo, dizendo que foi o deputado que chegou a pedir U$ 1 milhão para interromper as críticas contra a MSI e seu presidente, o iraniano Kia Joorabchian.