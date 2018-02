Duprat tenta mais duas parcerias O consultor executivo Renato Duprat, responsável por intermediar o acordo entre o Corinthians e a Media Sports Investments (MSI), volta nesta quinta-feira para Londres com mais duas propostas no bolso. São dois clubes - um do Estado de São Paulo e outro de Minas Gerais - que poderão fechar parcerias semelhantes com grupos europeus. "A conclusão da negociação com o Corinthians foi muito importante, porque deu credibilidade ao futebol brasileiro. Isso facilitará o caminho para a vinda de mais capital para os clubes. É excelente para o futebol." Segundo Duprat, a repercussão da contratação de Tevez foi grande no exterior e isso reforçou a imagem da parceria. "Conversei com dirigentes de alguns clubes brasileiros e eles ficaram muito animados com a parceria do Corinthians. E gostariam de poder realizá-la em seus respectivos clubes." Duprat, ao lado de Kia Joorabchian e do vice-presidente do clube, Nesi Cury, está conduzindo as negociações para a contratação de novos jogadores para o Corinthians. "Por enquanto, não posso dar os nomes para não prejudicar as negociações. Mas o Corinthians terá um elenco forte em 2005." Ao mesmo tempo em que negocia outras parcerias para clubes brasileiros, Duprat permanecerá em Londres, trabalhando para a MSI. E Kia Joorabchian ficará mais tempo no Brasil. "Temos o compromisso de dar lucro para a MSI. Continuarei acompanhando as questões administrativas a partir de Londres." Sobre a participação de Tevez no jogo desta quarta-feira, pelo Boca, depois de ter sido contratado pelo Corinthians, Renato Duprat disse que foi uma exigência do clube argentino. "O Boca não abriu mão da participação do Tevez na Sul-Americana. Então a MSI fez um seguro, cujo valor está em sigilo. A empresa está coberta." Kia Joorabchian, por sua vez, foi para Londres, onde será a avalizada a carta de crédito para a compra de Tevez. Depois irá para o casamento de um amigo em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele retornará ao Brasil na próxima semana.