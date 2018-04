Duque de Caxias ganha e deixa o América-RN em perigo

Com mais esta vitória - havia vencido o Fortaleza na última terça-feira -, o Duque de Caxias chegou aos 30 pontos, deixando assim a zona da degola. Pior para o América, que caiu para a 17.ª posição, com 28.

A história do jogo pode ser resumida ao segundo tempo, uma vez que o primeiro não teve lances perigosos. Na etapa final, o América criou as melhores oportunidades, com André Luís, Max e Thoni, que pecaram nas finalizações.

Depois de tanto desperdiçar chances, o time da casa acabou surpreendido. Aos 29 minutos, Gilcimar invadiu a área em um rápido contra-ataque e foi derrubado por Marcelo Ramos, que ainda foi expulso. No minuto seguinte, Tony cobrou pênalti no canto direito e garantiu a vitória fluminense.

Os dois times voltam a jogar no próximo final de semana. No sábado, o América faz o clássico potiguar contra o ABC, no Frasqueirão, às 21 horas. Já o Duque de Caxias enfrenta o líder isolado Vasco, também no sábado, no Maracanã, às 16h10.

Ficha técnica

América-RN 0 x 1 Duque de Caxias

América-RN - Weverton; Júlio Terceiro, Leandro Silva e Adalberto (Marcelo Ramos); Wilton Goiano, Ricardo Oliveira, Jackson, Guaru (Juninho) e Thoni; André Luís e Max (Lúcio). Técnico: Roberto Fonseca.

Duque de Caxias - Vinícius; Oziel, Gustavo, Santiago e Marquinho; Mancuso, Juninho (Paulo Rodrigues), Leandro Teixeira e Clayton (Roberto Teixeira); Gilcimar e Tony (Thiago Santos). Técnico: Gilson Kleina.

Gol - Tony (pênalti), aos 30 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Wilton Goiano, Juninho, Leandro Silva e Júlio Terceiro (América-RN); Clayton, Leandro Teixeira, Paulo Rodrigues e Mancuso (Duque de Caxias).

Cartão vermelho - Marcelo Ramos (América-RN).

Árbitro - Renato Cardoso da Conceição (MG).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Machadão, em Natal (RN).