Duque encerra jejum e deixa Fortaleza na lanterna

Em um jogo de sete gols, mas de baixo nível técnico, o Duque de Caxias bateu o Fortaleza por 4 a 3, na noite desta terça-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 24.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado pelo volante Mancuso, aos 47 minutos do segundo tempo. E apenas 25 pessoas pagaram ingresso na partida, proporcionando a menor renda da competição: apenas 320 reais.

Este resultado pôs fim a um jejum de seis jogos sem vitórias do time carioca, sendo um empate e cinco derrotas. O Duque agora ocupa a 17.ª posição, com 27 pontos, ainda na zona de rebaixamento. Já os cearenses acumulam cinco rodadas sem triunfo, com um empate e quatro derrotas, e caíram para a lanterna, com 23 pontos.

Apesar do alto número de gols, os dois times apresentaram um futebol fraco e marcado por muitas falhas defensivas. O Fortaleza abriu o placar com o meia Rogerinho, aos 13 minutos do primeiro tempo, após falha do goleiro Vinícius. O empate veio aos 45 minutos, com o atacante Gilcimar, de cabeça.

Na segunda etapa, os dois times se abriram na base do desespero. Luiz Carlos recolocou os visitantes à frente, aos dois minutos, após aproveitar rebote do goleiro em um pênalti batido por ele próprio. O zagueiro Everaldo, contra, porém, deixou tudo igual.

Nicácio, que havia acabado de entrar, contudo, fez o terceiro dos cearenses, de cabeça. Foi o 12.º gol do atacante, agora artilheiro da Série B ao lado de Rafael Coelho, do Figueirense, e Edivaldo, do próprio Duque. No final, o volante Mancuso chutou duas vezes de longe para virar. Uma aos 37 e outra aos 47 minutos, sendo que a última ainda contou com desvio da zaga.

No próximo sábado, às 16h10, o Duque joga contra o América-RN, no Estádio Machadão, em Natal. Enquanto isso, o Fortaleza encara o Juventude, no mesmo dia e horário, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

DUQUE DE CAXIAS 4 X 3 FORTALEZA

Duque de Caxias - Vinícius; Oziel, Gustavo, Pessanha e Marquinho (Thiago Santos); Mancuso, Thiaguinho (Leandro Teixeira), Juninho e Leandro Cruz (Clayton); Gilcimar e Tony. Técnico: Gilson Kleina

Fortaleza - Douglas; Paulo Paraíba, João Leonardo e Everaldo; Dedé, Coutinho, Ticão, Cristian (Eusébio) e Élton; Rogerinho (Nicácio) e Luiz Carlos (Saulo). Técnico: Márcio Fernandes

Gols - Rogerinho, aos 13, e Gilcimar, aos 45 minutos do primeiro tempo; Luiz Carlos, aos dois, Everaldo (contra), aos 13, Nicácio, aos 33, e Mancuso, aos 37 e aos 47 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Thiaguinho, Pessanha e Juninho (Duque de Caxias); Cristian, Dedé e Ticão (Fortaleza)

Árbitro - Rodrigo Braghetto (SP)

Renda - R$ 320,00 Público - 25 pagantes

Local - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)