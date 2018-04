Duque vence e empurra Bahia para a zona de perigo

Com 31 pontos, o Bahia aparece no 17.º lugar, abrindo o grupo dos quatro que serão rebaixados à Série C. O Duque, que jogou com um a menos desde os cinco minutos do segundo tempo, continua na luta contra o descenso e deixou a zona de perigo. Agora, está em 14.º, com 33 pontos.

O primeiro tempo foi equilibrado. O Bahia, nervoso, não conseguia evoluir na base do toque de bola. O Duque se armou na defesa, na esperança de surpreender num contragolpe. Restava ao time da casa apenas os cruzamentos, ora aliviados pela defesa, ora mal feitos.

Num deles, porém, Marcos tentou levantar e a bola bateu no braço de Marquinhos, provocando o pênalti bem marcado. Na cobrança, o goleiro Vinícius fez boa defesa ao cair do lado direito e espalmar o chute de Nadson. Ele deixou de marcar seu sétimo gol. Os baianos desceram para o intervalo debaixo de merecidas vaias da torcida.

No segundo tempo, o Bahia voltou com o veterano Paulo Isidoro no lugar de Hélton Luis e renovou a esperança aos cinco minutos, quando Paulo Rodrigues foi expulso por receber o segundo cartão amarelo. Mas num contra-ataque o time baiano sofreu o gol, aos 11 minutos. Leandro Chaves lançou Leandro Cruz em diagonal, ele passou pelo goleiro Fernando e mandou para as redes.

O gol desmantelou o Bahia, um time sem força física e sem reação. Aos 25 minutos aconteceu o golpe fatal do Duque. Leandro Chaves lançou Leandro Teixeira, que estava em posição duvidosa. Ele chutou fraco e a bola, lentamente, entrou no gol.

Já aos 41 minutos, depois de um bate-rebate na área, Wilson Junior tocou para as redes e descontou para os visitantes. Curiosamente, a torcida, em vez de vibrar com o gol, vaiou o time baiano. Estava tudo liquidado.

No sábado, a partir das 16h10, os dois times voltam a campo. O Bahia vai até Florianópolis, onde enfrenta o Figueirense. O Duque de Caxias recebe o Brasiliense em Volta Redonda.

Ficha Técnica:

Bahia 1 x 2 Duque de Caxias

Bahia - Fernando; Marcos, Menezes, Nen e Rubens Cardoso; Leandro, Léo Medeiros (Ananias), Hélton Luiz (Paulo Isidoro) e Juninho (Wilson Junior); Laécio e Nadson. Técnico: Sérgio Guedes.

Duque de Caxias - Vinícius; Oziel, Gustavo, Santiago e Paulo Rodrigues; Mancuso, Leandro Teixeira, Leandro Chaves (Thiago Santos) e Marquinhos; Leandro Cruz (Clayton Jéferson) e Tony (Pessanha). Técnico: Gilson Kleina.

Gols - Leandro Cruz, aos 11, Leandro Teixeira, aos 25, e Wilson Junior, aos 41 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Juninho, Menezes e Nadson (Bahia); Leandro Chaves e Clayton Jéferson (Duque de Caxias).

Cartão vermelho - Paulo Rodrigues (Duque de Caxias).

Árbitro - Paulo César Oliveira (Fifa-SP).

Renda - R$ 85.270,00.

Público - 5.029 pagantes (6.028 no total).

Local - Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA).