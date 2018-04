Dura é segredo da vitória palmeirense Uma conversa do técnico Estevam Soares com os meias Pedrinho e Elson antes do jogo foi o segredo da goleada do Palmeiras sobre o Vasco, por 5 a 2, neste domingo em São Januário. O treinador detectou a existência de um problema de relacionamento entre os dois atletas dentro e fora de campo e, então, decidiu colocá-los frente a frente na concentração da equipe paulista, no Rio, para mexer com seus brios. "O Pedrinho é craque e o Elson é um baita jogador. Se fora de campo eles não são amigos, durante o jogo precisam ser. Se eles voltarem a atuar bem, o Palmeiras vai ser imbatível", declarou Soares, que elogiou a aplicação tática da equipe, principalmente a de Pedrinho, que durante a semana apenas trabalhou a parte física. O treinador também negou qualquer desavença com Pedrinho, a quem já assegurou escalação para o confronto contra o São Caetano, quarta-feira, no Parque Antártica. "Ele foi muito importante para o bom desempenho do Palmeiras. Não tenho nada contra ele, pelo contrário. Foi um dos atletas que eu mais ajudei no clube e, inclusive, ia visitá-lo no departamento médico quando estava machucado", disse Soares. Revelado em São Januário, Pedrinho brilhou. Deu bons passes e fez um gol. No início do jogo, foi vaiado pela torcida vascaína. Mas, no fim do primeiro tempo, os torcedores se renderam ao bom futebol do atleta, que ficou emocionado com a boa receptividade. "Foi minha primeira partida desde que saí do Vasco e gostei. Passei 19 anos em São Januário e tenho um carinho grande por esse clube", frisou Pedrinho, que desmentiu uma suposta reunião que teria orquestrado com outros atletas para tirar Soares do cargo. "São inverdades. A semana ficou conturbada por causa desses boatos. Mas Deus me ajudou a reagir e meu deu de presente essa bela atuação e a vitória para o Palmeiras", afirmou Pedrinho. O discurso dos jogadores e do treinador eram similares em relação à quebra do jejum de seis partidas sem vitórias: acreditam que o Palmeiras terá condições de brigar pelo título ou, pelo menos, conquistar uma vaga na Taça Libertadores da América. "O grupo passou 19 rodadas bem na classificação do Brasileiro. Existem fatores dentro do elenco que acabam minando no marasmo em que caímos. Mas a hora é de iniciar uma seqüência de vitórias", destacou Soares. Há um ano e quatro meses afastado dos gramados, o volante Claudecir era o retrato da felicidade. Se movimentou bem, orientou a marcação no setor de meio-de-campo e admitiu ter cansado no fim do jogo. Para ele, o seu retorno e de Pedrinho foram "fundamentais para dar mais dinâmica ao time". "A responsabilidade era grande sobre nós. Mas conseguimos corresponder bem e o Palmeiras fez três gols no primeiro tempo. A partir daí, foi só administrar e depois ampliar o marcador", declarou Claudecir, elogiado por companheiros e pela comissão técnica.