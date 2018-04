Durou pouco

Na semana que passou, antes da derrota para o Cruzeiro, eu o vi num programa de televisão onde me pareceu que pretendia, com todas as forças, ocupar o cargo de treinador permanente do São Paulo. Vale dizer que Milton Cruz gostaria de ser treinador efetivo, correndo todos os riscos da profissão. Naturalmente nessa condição deixaria o cargo que ocupa há 20 anos.

Seu entusiasmo teve repercussão imediata entre os entrevistadores, e não houve uma só voz que tivesse opinião diferente. Dada uma certa estabilidade financeira que Milton Cruz revelou, dada sua experiência de convívio com grandes treinadores, era chegada sua hora. Por que não? A meu ver seria uma atitude de uma temeridade à toda prova, conforme ficou constatado três dias depois com a derrota na Libertadores.

Milton Cruz, se não soubesse, experimentou na carne o que é ser treinador no Brasil. Incensado e considerado depois que, com a saída de Muricy, pôs o time para vencer, na primeira derrota numa competição que os são-paulinos veneram, imediatamente é colocado em suspeita. Fora isso, pergunto: qual a razão de Milton Cruz para se transformar em treinador?

Está no São Paulo há 20 anos no cargo de auxiliar. Nunca teve seu posto colocado em risco, e isso não o transforma num comodista, conformado com um cargo subalterno. Ao contrário, diz muito de sua capacidade, porque nenhum treinador ousou duvidar dela, ninguém jamais pediu para Milton Cruz ser substituído, nem dirigentes nem treinadores. Logo, ele é muito bom no que faz.

Acontece que a função é desvalorizada porque leva em seu título a palavra “auxiliar”. De fato, há auxiliares que são meros mensageiros dos treinadores, ou ainda os que são quase espiões, ou ainda alguém que apenas cumpre ordens sem discutir. Acho que nenhum desses é o caso de Milton Cruz. Creio que ele exerce efetivamente as funções de auxiliar, ou seja, mediador nas questões que se colocam entre o elenco e o treinador. É um fator agregador do grupo, como alguém em que os jogadores confiam porque é um funcionário do clube, não do treinador eventual, e porque identifica, com sua experiência de ex-jogador, problemas que passariam despercebidos.

Por tudo isso creio que Milton Cruz é um dos poucos verdadeiros auxiliares de treinador do Brasil. Talvez o melhor. E o serviço que presta à sua profissão é exatamente sendo o que é, mostrando a importância de seu trabalho. <EM>É preciso enobrecer essa função, dar-lhe um caráter mais profissional e menos pessoal. O auxiliar não precisa, e não deve, ser um amigo do treinador, mas alguém que exerce outras funções fundamentais.

É comum esse cargo ser ocupado por amigos e parentes. É coisa do Brasil, aliás, em qualquer profissão. Tudo, entre nós, vira coisa de família. Por isso, acho o exemplo de Milton Cruz muito bom para dignificar a profissão. Por fim, na prática, por que desistir de 20 anos de trabalho remunerado, num dos grandes e mais bem organizados clubes do Brasil, condição que lhe dá algo que jamais a função de treinador lhe daria: paz de espírito e calma para pensar e refletir?

Curiosamente uma pessoa que Milton Cruz conhece muito bem, Silas, outro dia, também num programa de televisão, produziu a seguinte frase: “Treinador de futebol é uma profissão que eu não recomendaria a ninguém.”

Milton Cruz deve saber perfeitamente disso, é um homem experiente. Não deve ter ficado surpreendido com o que aconteceu depois da derrota para o Cruzeiro. É o que acontece com treinadores.