Durval aposta na experiência para ajudar o Santos O zagueiro Durval disse nesta sexta-feira, durante a sua apresentação oficial, que espera ajudar o Santos com a sua experiência em 2010. Com 29 anos, o jogador se consagrou no Sport, onde conquistou quatro títulos estaduais (entre 2006 e 2009) e uma Copa do Brasil (2008).