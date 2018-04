Durval elogia adversário e exalta vitória santista O Santos ficou longe de suas melhores atuações e não conseguiu eliminar o jogo da volta diante do Joinville, mas a suada vitória por 1 a 0, na última quarta-feira, na casa do adversário, foi comemorada pelos jogadores. Com o resultado, o time paulista precisa apenas de um empate em casa, no jogo de volta, para avançar à próxima fase da Copa do Brasil.