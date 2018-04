Durval enaltece magra vitória santista

JOINVILLE - Autor do gol que deu ao Santos a vitória sobre o Joinville, o zagueiro Durval reconheceu que o time esteve longe de apresentar um bom futebol ontem, em Santa Catarina. "Foi complicado. Vencemos só por 1 a 0, mas o Joinville tem um time muito bom, uma torcida maravilhosa. O que importa é que ganhamos", disse.

As atenções do Alvinegro estão voltadas agora para a primeira partida da final do Campeonato Paulista, domingo, contra o Corinthians, no Pacaembu. "Vamos enfrentar um time muito bom, mas espero que tudo dê certo", disse o zagueiro.

Para o clássico com o Corinthians, Muricy Ramalho deve contar com a volta de Léo, que foi poupado ontem. Machucado, Montillo está fora da final.