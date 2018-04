Durval marca no fim e Sport larga na frente na semi da Copa do Nordeste Sob os olhares de mais de 22 mil torcedores - maior público do estado de Pernambucano em 2016 -, Durval, de cabeça, marcou aos 50 minutos da etapa complementar e deu a vitória para o Sport diante do Campinense pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na noite desta quinta-feira, na Ilha do Retiro, pelo confronto de ida da semifinal da Copa do Nordeste.