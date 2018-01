Dúvida da Lusa é o lateral-direito Apesar de comandar nesta quinta-feira o último treinamento coletivo antes do jogo, o técnico Luís Carlos Martins praticamente definiu a escalação da Portuguesa para enfrentar o São Raimundo, sábado, em Manaus. Ele não pretende fazer muitas mudanças táticas, mas terá de improvisar na lateral-direita, já que Rissutt, dono da posição, ainda se recupera de um entorse no joelho direito e deve continuar fora da equipe. Luiz Henrique e Wagner são as alternativas para o setor. Os meias Ricardo Lopes e Nem e o atacante Alex Alves cumprirão suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, obrigando Luís Carlos Martins a dar chance aos garotos Nenê (meia) e Danilo (atacante). "Chega um momento em que o treinador não tem outra alternativa, se não escalar os atletas mais jovens. É uma chance de provarem que sabem jogar", afirmou o técnico da Lusa. Além de precisar da vitória para se reabilitar no Campeonato Brasileiro da Série B, a Lusa convive com muitos problemas extra-campo. Apesar das promessas da diretoria, os jogadores continuam com salários atrasados e até os dirigentes não se entendem. Na terça-feira, três diretores deixaram o clube, entre eles o vice-presidente de futebol, Jerônimo Gomes, que dava respaldo para a comissão técnica junto ao presidente Joaquim Alves Heleno. Jerônimo Gomes saiu do clube acusando o presidente de não prestigiar o futebol e não cumprir compromissos assumidos com os atletas. "É uma situação complicada, mas espero que os problemas extra-campo não afetem o desempenho da equipe. Precisamos nos empenhar para conseguir os resultados", disse o volante Capitão.