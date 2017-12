Dúvida do Brasiliense é no ataque O técnico Edinho admitiu nesta quinta-feira que ainda tem dúvidas na formação do ataque do Brasiliense, para o jogo de sábado contra o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. É que o atacante Sérgio Alves, com uma contusão no joelho, não foi liberado pelo departamento médico e deve ficar fora da partida. "Se ele (Sérgio Alves) for liberado, o que acho difícil, poderá jogar", disse Edinho. "Mas as chances disso acontecer, no momento, são mínimas." A primeira opção de Edinho, caso Sérgio Alves não possa jogar, é o atacante Creedence. Mas Igor e Val Baiano também brigam pela vaga.