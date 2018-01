Dúvidas atrapalham o Paulista O técnico do Paulista, Edson Valandro ainda não definiu o time que enfrenta o São Paulo neste domingo às 11 horas, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Campeão brasileiro da Série B pelo Criciúma e estreante no futebol paulista, o técnico mantém as dúvidas na defesa e no meio de campo. Na lateral-direita, Amaral e Luís Paulo brigam pela vaga, já no meio-de-campo Júnior Ferreira e Guim tentam conquistar a confiança do treinador. No coletivo de sexta-feira, Edson colocou Luís Paulo e Júnior entre os titulares, porém, só deve confirmar o time no vestiário. O atacante Esídio, portador do vírus HIV, ainda está fora de forma e não foi nem relacionado para a partida. Assim como em outros anos, a expectativa da diretoria e da torcida é de que o time realize uma boa campanha e consiga a classificação à próxima fase. Este campeonato marca o retorno do Paulista com o nome ?Paulista" às competições oficiais, depois de sete anos de mudanças de nomes. Neste tempo, o clube se chamou Lousano Paulista, Etti Jundiaí e Jundiaí Futebol Ltda, mas este ano, com um plebiscito na cidade, a torcida resgatou o antigo nome.